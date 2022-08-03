Стало известно, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов в РФ
Вероятность введения новых ограничений против Москвы, в том числе, блокировка торгов валютой на Мосбирже, заставляют Центробанк РФ прорабатывать разные сценарии ответных действий, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Артема Тузова.
По его словам, остановить биржевые валютные торги могут лишь в случае очередного витка санкций. При этом ограничения должны заьтронуть Мосбиржу и Национальный расчетный депозитарий. При таком сценарии развития ситуации торговля валютой может сосредоточиться на внебиржевом рынке. В этом случае может быть установлен ценовой коридор для валют, в рамках которого будут заключаться сделки, что сделает курс менее волатильным.
Напомним, Центробанк РФ обсуждает с участниками валютного рынка механизм определения курса рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов. Это необходимо в случае введения санкций, которые приведут к заморозке средств клиентов Национального клирингового центра (НКЦ) и прекращению валютных торгов на Мосбирже.
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