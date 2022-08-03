Стало известно, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов в РФ

Вероятность введения новых ограничений против Москвы, в том числе, блокировка торгов валютой на Мосбирже, заставляют Центробанк РФ прорабатывать разные сценарии ответных действий, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Артема Тузова.

Аналитик заявил о снижении роли доллара и евро

По его словам, остановить биржевые валютные торги могут лишь в случае очередного витка санкций. При этом ограничения должны заьтронуть Мосбиржу и Национальный расчетный депозитарий. При таком сценарии развития ситуации торговля валютой может сосредоточиться на внебиржевом рынке. В этом случае может быть установлен ценовой коридор для валют, в рамках которого будут заключаться сделки, что сделает курс менее волатильным.

Напомним, Центробанк РФ обсуждает с участниками валютного рынка механизм определения курса рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов. Это необходимо в случае введения санкций, которые приведут к заморозке средств клиентов Национального клирингового центра (НКЦ) и прекращению валютных торгов на Мосбирже.

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ФОТО: РИА Новости
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