Forbes: Центробанк начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом
Центробанк РФ обсуждает с участниками валютного рынка механизм определения курса рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов, пишет Fordbes.
По данным издания, это необходимо в случае введения санкций, которые приведут к заморозке средств клиентов Национального клирингового центра (НКЦ) и прекращению валютных торгов на Мосбирже.
Forbes отмечает, что в процессе подготовки к подобному сценарию рассматривается российский аналог Bloomberg, а именно платформа, где будут собираться валютные котировки крупнейших банков.
В Центробанке, комментируя статью Forbes, заявили, что из-за постоянного изменения санкционных ограничений «проводится моделирование различных сценариев», с целью «обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы».
Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что евро, юань или другая новая валюта смогут занять лидирующие позиции после доллара, сообщает RT.
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