Forbes: Центробанк начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом

По данным издания, это необходимо в случае введения санкций, которые приведут к заморозке средств клиентов Национального клирингового центра (НКЦ) и прекращению валютных торгов на Мосбирже.

Forbes отмечает, что в процессе подготовки к подобному сценарию рассматривается российский аналог Bloomberg, а именно платформа, где будут собираться валютные котировки крупнейших банков.

В Центробанке, комментируя статью Forbes, заявили, что из-за постоянного изменения санкционных ограничений «проводится моделирование различных сценариев», с целью «обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы».

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что евро, юань или другая новая валюта смогут занять лидирующие позиции после доллара, сообщает RT.

