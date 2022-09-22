Стало известно, что будет с рублем до конца недели
До конца текущей недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в текущих диапазонах, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
По его словам, в ходе торгов 21 сентября курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника, при этом объем торгов в паре юань/рубль двукратно вырос с начала года.
Отмечается, что негативное влияние на рубль окажет падение нефтяных котировок. Российская валюта по-прежнему сильна, и в среднесрочной перспективе имеет ярко выраженные тенденции к дальнейшему умеренному укреплению.
Глобальная рецессия, очередные «адские» антироссийские санкции, резкое падение платежного профицита или геополитическое обострение ослабит российскую национальную валюту до 100 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+59 718 / сут.
- Совфед: подготовка мобилизованных для отправки в зону СВО займет больше месяца
- Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России
- МАГАТЭ начала переговоры с Москвой и Киевом о зонах безопасности у ЗАЭС
- Вучич рассказал, блефует ли Путин, говоря о защите РФ от угроз ядерным оружием
- Лавров: США и Британия препятствуют российско-украинским переговорам
- Экипаж корабля «Циолковский» после стыковки перешел на МКС
- СМИ: закончились авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны
- Регионы начали ограничивать выезд военнообязанных
- Лавров: Россия выдержит любое санкционное давление
- В городах России прошли задержания протестующих против мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru