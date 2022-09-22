Стало известно, что будет с рублем до конца недели

По его словам, в ходе торгов 21 сентября курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника, при этом объем торгов в паре юань/рубль двукратно вырос с начала года.

Отмечается, что негативное влияние на рубль окажет падение нефтяных котировок. Российская валюта по-прежнему сильна, и в среднесрочной перспективе имеет ярко выраженные тенденции к дальнейшему умеренному укреплению.

Глобальная рецессия, очередные «адские» антироссийские санкции, резкое падение платежного профицита или геополитическое обострение ослабит российскую национальную валюту до 100 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

