Стало известно, что будет с рублем до конца недели

До конца текущей недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в текущих диапазонах, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

Названы факторы, которые давят на рубль

По его словам, в ходе торгов 21 сентября курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника, при этом объем торгов в паре юань/рубль двукратно вырос с начала года.

Отмечается, что негативное влияние на рубль окажет падение нефтяных котировок. Российская валюта по-прежнему сильна, и в среднесрочной перспективе имеет ярко выраженные тенденции к дальнейшему умеренному укреплению.

Глобальная рецессия, очередные «адские» антироссийские санкции, резкое падение платежного профицита или геополитическое обострение ослабит российскую национальную валюту до 100 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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