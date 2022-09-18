Названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей

Глобальная рецессия, очередные «адские» антироссийские санкции, резкое падение платежного профицита или геополитическое обострение ослабит российскую национальную валюту до 100 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина.

Эксперт рассказал, из-за чего упадет рубль

По его словам, параметры нового бюджетного правила еще неизвестны, и в то же время Министерство финансов готов возобновить интервенции. Это может привести к ослаблению рубля на семь-десять процентов относительно устоявшихся уровней.

Как сообщалось ранее, российская национальная валюта в настоящее время выглядит крепкой. Есть ряд фундаментальных факторов ослабления рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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