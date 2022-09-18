Названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей

По его словам, параметры нового бюджетного правила еще неизвестны, и в то же время Министерство финансов готов возобновить интервенции. Это может привести к ослаблению рубля на семь-десять процентов относительно устоявшихся уровней.

Как сообщалось ранее, российская национальная валюта в настоящее время выглядит крепкой. Есть ряд фундаментальных факторов ослабления рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

