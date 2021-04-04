Стали известны условия падения рубля до нового исторического минимума

Геополитическая неопределенность, риск новых санкций Запада в отношении России – условия, при которых отечественная валюта может опуститься до нового исторического минимума. Об этом заявил «Российской газете» эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

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По его словам, наихудший сценарий ожидает российский рубль, если рестрикциям подвергнутся отдельные сектора российской экономики, долговой рынок или крупный бизнес.

«Вплоть до новых исторических минимумов — 86 рублей за доллар США, в зависимости от степени потенциального вреда от новых антироссийских мер», — заявил эксперт.

По мнению Бабина, экономическая ситуация в России не будет ухудшаться, если санкции по-прежнему будут иметь локальный характер – коснутся отдельных граждан и компаний. В этом случае курс рубля прогнозируется на уровне 72,5 рубля за доллар.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов объяснил НСН причины ослабления рубля.

«Технически у нас рубль оказался под давлением возможных санкций, которые предполагают ввести США. Из-за этого многие иностранцы усилили свои распродажи госдолга, и в этом плане мы видим не только давление на валютном рынке, но и на процентной ставке на госдолг. Это два взаимосвязанных события», — отметил Шибанов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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