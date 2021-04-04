Стали известны условия падения рубля до нового исторического минимума

По его словам, наихудший сценарий ожидает российский рубль, если рестрикциям подвергнутся отдельные сектора российской экономики, долговой рынок или крупный бизнес.

«Вплоть до новых исторических минимумов — 86 рублей за доллар США, в зависимости от степени потенциального вреда от новых антироссийских мер», — заявил эксперт.

По мнению Бабина, экономическая ситуация в России не будет ухудшаться, если санкции по-прежнему будут иметь локальный характер – коснутся отдельных граждан и компаний. В этом случае курс рубля прогнозируется на уровне 72,5 рубля за доллар.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов объяснил НСН причины ослабления рубля.

«Технически у нас рубль оказался под давлением возможных санкций, которые предполагают ввести США. Из-за этого многие иностранцы усилили свои распродажи госдолга, и в этом плане мы видим не только давление на валютном рынке, но и на процентной ставке на госдолг. Это два взаимосвязанных события», — отметил Шибанов.

