Экономист рассказал, что будет с рублем к лету

К началу лета, когда часть россиян начнет выезжать на отдых за границу и покупка иностранной валюты станет для многих из них актуальной, доллар будет стоит в интервале от 65 рублей до 85 рублей. Такой прогноз Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

«У нас прогноз такой же, как у Центробанка: доллар будет стоить 65-85 рублей. Все будет в рамках этого интервала», — заявил он.

По словам экономиста, сейчас рубль оказался под давлением санкций, которыми Соединенные Штаты грозят России. Также на ослабление национальной валюты влияют упавшие нефтяные котировки.

«Технически у нас рубль оказался под давлением возможных санкций, которые предполагают ввести США. Из-за этого многие иностранцы усилили свои распродажи госдолга, и в этом плане мы видим не только давление на валютном рынке, но и на процентной ставке на госдолг. Это два взаимосвязанных события», — отметил Шибанов.

Он добавил, что волатильность рубля в ближайшем будущем будет зависеть от котировок нефти.

«Цена на нефть упала, и мы плохо понимаем, что с ней будет дальше. Если она зафиксируется на этих отметках, тогда мы должны ожидать, что у рубля будет несколько меньше волатильности, чем у той же турецкой лиры. Если же цены на нефть продолжат снижаться до каких-то разумных уровней, то тогда мы увидим большую динамику ослабления рубля», — прогнозирует экономист.

Мировые цены на нефть в среду начали незначительно расти после обвала на 6% днем ранее. По данным торгов на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% — до 60,88 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 57,86 доллара за баррель. Накануне резкое падение котировок было связано с опасениями инвесторов за спрос в Европе на фоне введения дополнительных коронавирусных ограничений в Германии и Франции.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже сегодня рос на 0,70% и достиг 91,15 рублей. В последний раз европейская валюта стоила больше 91 рубля 25 февраля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей. Американская валюта выросла до 76,05 рублей, на 1,11 рубля. Последний раз доллар превышал 76 рублей 4 февраля.

Официальный курс доллара на завтра, установленный ЦБ, составил 76,15 рубля, что на 79,5 копеек выше предыдущего показателя. Евро вырос на 28,45 копеек, до 90,05 рубля.

