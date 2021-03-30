Saxo Bank предрек рублю обвал летом
Летом российскую валюту может ждать серьезный обвал: за доллар могут давать до 80 рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прогноз Saxo Bank.
Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди обещает такой курс уже в июле. За евро, по ожиданиям Харди, будут давать 96 рублей. Все это произойдет на фоне роста нефтяных цен, так как против рубля сыграют волатильность на финансовых рисках и угроза введения новых санкций против России от США.
Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов дал прогноз Telegram-каналу «Радиоточка НСН» и заявил, что к началу лета доллар будет стоит в интервале от 65 рублей до 85 рублей.
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