Saxo Bank предрек рублю обвал летом

Летом российскую валюту может ждать серьезный обвал: за доллар могут давать до 80 рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прогноз Saxo Bank.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди обещает такой курс уже в июле. За евро, по ожиданиям Харди, будут давать 96 рублей. Все это произойдет на фоне роста нефтяных цен, так как против рубля сыграют волатильность на финансовых рисках и угроза введения новых санкций против России от США.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов дал прогноз Telegram-каналу «Радиоточка НСН» и заявил, что к началу лета доллар будет стоит в интервале от 65 рублей до 85 рублей.

