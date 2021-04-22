Стало известно, кто отслеживает ваши покупки кроме налоговой

По его словам, когда гражданин совершает покупки онлайн или офлайн в точках продаж, информация о транзакции сохраняется не только в бухгалтерской программе и отчетности. «Характер покупки, стоимость и время ее совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах», — сообщил эксперт.

Исходя из этого, крупные розничные сети создают для клиентов индивидуальные предложения по покупкам или отображают нужные категории товаров, что помогает увеличить продажи.

Кроме того, человек безвозмездно передает бизнесу право следить за личными данными, регистрируясь, например, в программе лояльности.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в интернет «утекли» данные 533 миллионов учётных записей Facebook, в том числе почти 10 миллионов пользователей из России, сообщает RT. Помимо уникальных идентификаторов на хакерском форуме появились их телефонные номера, имена и фамилии, даты рождения и адреса электронной почты.

