Стала известна дата итоговых переговоров РФ и Украины по газу

Он отметил, что каждая сторона имеет свои проекты договоров и 26 декабря будет вестись совместная работа над общим вариантом. «Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим уступить национальные интересы Украины», - заявил он.

По словам Витренко, переговоры планируется завершить 27 декабря, однако в случае необходимости они будут продлены на ближайшие выходные.

Напомним, после длительных переговоров РФ и Украина пришли к соглашению и заключили новый контракт на транзит газа на пять лет. Предыдущий контракт был сроком на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.



