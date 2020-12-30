Сахар и подсолнечное масло в России начали дешеветь
Сахар и подсолнечное масло в России начали дешеветь, сообщает РИА Новости.
Подсолнечное масло и сахар в России с 22 по 28 декабря подешевели на 0,7% и на 1,8%, за неделю с 15 по 21 декабря - на 1% и на 3,2% соответственно. С начала года подсолнечное масло выросло в цене на 25,9%, сахар - на 64,5%.
Прочие продукты питания в России продолжили дорожать. Так, за минувшую неделю яйца выросли в цене на 2%, огурцы и помидоры – на:6%.
На резкий рост стоимости продуктов первой необходимости в начале декабря обратил внимание президент РФ Владимир Путин, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. После резкой критики с его стороны правительство добилось соглашения с производителями и торговыми сетями с целью стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кабмин установил предельно допустимые розничные цены на масло в 110 рублей за литр, на сахар – 46 рублей за килограмм, ведены заградительные экспортные пошлины.
Российские торговые сети начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен. К этому соглашению присоединились основная часть региональных и все федеральные сети.
Также Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость. Ранее при росте цен на продовольствие в регионах на 30% и выше правительство могло установить предельные розничные цены на срок до 90 дней, теперь же снимается ограничение на динамику роста цен и директивные цены на 90 дней власти РФ могут вводить в любое время.
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