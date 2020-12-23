Госдума дала правительству право регулировать цены на продукты
Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость, передает РИА Новости.
Ранее при росте цен на продовольствие в регионах на 30% и выше, правительство могло установить предельные розничные цены на срок до 90 дней,
Теперь же снимается ограничение на динамику роста цен и директивные цены на 90 дней власти РФ могут вводить в любое время.
Власти намерены регулировать цены на такие продуты, как говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.
На резкий рост стоимости продуктов первой необходимости неделю назад обратил внимание президент РФ Владимир Путин, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. После резкой критики с его стороны правительство добилось соглашения с производителями и торговыми сетями с целью стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кабмин установил предельно допустимые розничные цены на масло в 110 рублей за литр, на сахар – 46 рублей за килограмм, ведены заградительные экспортные пошлины.
Российские торговые сети начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен. К этому соглашению присоединились основная часть региональных и все федеральные сети.
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