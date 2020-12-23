Госдума дала правительству право регулировать цены на продукты

Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость, передает РИА Новости.



Ранее при росте цен на продовольствие в регионах на 30% и выше, правительство могло установить предельные розничные цены на срок до 90 дней,

Теперь же снимается ограничение на динамику роста цен и директивные цены на 90 дней власти РФ могут вводить в любое время.