Британия присоединилась к санкциям против Центробанка
Великобритания введет санкции против Банка России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление, распространенное на Даунинг-стрит.
«Глава Минфина в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России на Украину, нацелив ограничения против Центробанка России», — говорится в сообщении.
Ранее на фоне военной операции России на Украине Евросоюз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами ЦБ, напоминает РИА ФАН. При этом власти ЕС оставляют за собой возможность проводить транзакции с Банком России, если это необходимо для финансовой стабильности сообщества или страны-члена ЕС, отмечает РЕН ТВ.
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