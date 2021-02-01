США задумались о последствиях своих санкций для доллара
Страны, в отношении которых США ввели санкции, стремятся снизить зависимость от доллара, что грозит негативным последствиям для американской валюты. Об этом говорится в докладе исследовательской службы американского конгресса.
«Если страны переключатся с него (доллара - НСН) на альтернативные валюты, США могут столкнуться с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам», — говорится в документе, который цитирует RT.
Аналитики в частности отметили, что Вашингтон начал использовать ограничение доступа к американской национальной валюте и своим финансовым рынкам для Ирана, России и Венесуэлы. Это может привести к ответной реакции стран.
Например, запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции негативно сказался на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске, а также на производителях яблок и груш в штате Вашингтон, передает РЕН ТВ.
Ранее CNN сообщила, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) обратился к американскому президенту Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 высокопоставленных россиян.
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