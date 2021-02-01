США задумались о последствиях своих санкций для доллара

Страны, в отношении которых США ввели санкции, стремятся снизить зависимость от доллара, что грозит негативным последствиям для американской валюты. Об этом говорится в докладе исследовательской службы американского конгресса.

«Если страны переключатся с него (доллара - НСН) на альтернативные валюты, США могут столкнуться с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам», — говорится в документе, который цитирует RT.