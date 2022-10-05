США выпустят на рынок десять млн баррелей нефти из стратегического резерва

В сообщении говорится, что мировая экономика продолжает испытывать негативное воздействие российско-украинского конфликта, в связи с чем поддержание глобальных поставок имеет первостепенное значение. Однако принятое ОПЕК+ решение окажет «самое негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от повышенных цен на энергоносители».

«В свете сегодняшних действий администрация Байдена также проведет консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и полномочиям по ослаблению контроля ОПЕК над ценами на энергоносители», - отметили в Белом доме.

В заявлении также сказано, что, по указанию Байдена, Министерство энергетики США в ноябре поставит на рынок ещё 10 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва. Американский лидер также призвал энергетические компании в США продолжать снижать цены на топливо, и сократить разницу между оптовыми и розничными ценами.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

