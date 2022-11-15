США ввели санкции в отношении российского разработчика микросхем «ПКК Миландр»

По данным Госдепа, «ПКК Миландр» «работает или работала» в российском секторе производства электроники. Компания занимается военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, пишет Газета.ру.

Кроме того, в санкционный список включили три компании, связанные с разработчиком микросхем: армянскую Milur Electronics LLC, швейцарскую Milur SA и тайваньскую Sharp Edge Engineering Inc.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала ограничительные меры против 14 физических и 28 юридических лиц, которые связаны с технологиями для российского ВПК, напоминает РИА ФАН.

