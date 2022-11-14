США исключили Кадырова из санкционного списка

Главу Чечни Рамзана Кадырова исключили из санкционного списка США. Информация об этом опубликована на американском сайте Министерства финансов.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров установил рекорд по количеству личных санкций, когда-либо вводившихся в отношении человека в мире. Сертификат о таком достижении ему вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В октябре Кадыров заявлял, что против него, его родственников, соратников, лошадей, связанных с ним организаций и аккаунтов его соцсетей санкции вводили 70 раз — больше, чем против сирийского и белорусского президентов, а также лидера КНДР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКадыров
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