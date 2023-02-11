США ввели ограничения против шести связанных с аэрокосмической отраслью компаний из Китая

В черный список попали Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology, Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

Вашингтон назвал действия этих структур «противоречащими интересам национальной безопасности и внешней политики» США. По данным американских властей, перечисленные организации поддерживают работу военных КНР по модернизации, «в особенности аэрокосмических программ», которые связаны с применением воздушных шаров и дирижаблей.

Включенные в черный список структуры не смогут получать товары из США без специальной лицензии, при этом во время рассмотрения лицензионных заявок от указанных юрлиц будет действовать «презумпция отказа». Ограничения вступят в силу с 13 марта.

