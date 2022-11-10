США столкнулись с проблемами экспорта из-за обмеления Миссисипи

По данным СМИ, пересыхание реки заставляет аграриев подыскивать все более дорогие альтернативные варианты доставки продукции, такие, как отправка соевых бобов по железной дороге к Мексиканскому заливу либо отгрузка товаров в отдаленных портах Западного побережья.

Bloomberg считает, что сложившаяся ситуация неминуемо увеличит давление на мировую стоимость продовольствия. Так, в первую неделю ноября доставка тонны соевых бобов на барже из Сент-Луиса обходилась в $80,12, что почти на 400% дороже, чем год назад.

Также серьезные сложности наметились в экспорте угля. Топливо нужно Европе, но его доставка нуждающимся странам затруднена. Осложнен и экспорт удобрений по реке на север. Отмечается, что всего экономический ущерб из-за случившейся катастрофы может достичь $20 млрд.

Ранее телеканал NBC предупреждал о возможном экономическом кризисе из-за обмеления Миссисипи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

