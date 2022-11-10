США столкнулись с проблемами экспорта из-за обмеления Миссисипи
В связи с максимально низким уровнем воды в Миссисипи, по притокам которой, а также по самой водной артерии Америка ежегодно поставляет на мировой рынок более триллиона фунтов критически необходимых пищевых продуктов, древесины, стали и угля, суда садятся на мель, замедляя экспорт товаров. Об этом сообщил Bloomberg.
По данным СМИ, пересыхание реки заставляет аграриев подыскивать все более дорогие альтернативные варианты доставки продукции, такие, как отправка соевых бобов по железной дороге к Мексиканскому заливу либо отгрузка товаров в отдаленных портах Западного побережья.
Bloomberg считает, что сложившаяся ситуация неминуемо увеличит давление на мировую стоимость продовольствия. Так, в первую неделю ноября доставка тонны соевых бобов на барже из Сент-Луиса обходилась в $80,12, что почти на 400% дороже, чем год назад.
Также серьезные сложности наметились в экспорте угля. Топливо нужно Европе, но его доставка нуждающимся странам затруднена. Осложнен и экспорт удобрений по реке на север. Отмечается, что всего экономический ущерб из-за случившейся катастрофы может достичь $20 млрд.
Ранее телеканал NBC предупреждал о возможном экономическом кризисе из-за обмеления Миссисипи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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