США разорвали соглашения по поставкам стали из России

Соответствующий документ появился 11 августа в журнале правительства США.

В отношении плит, произведенных компанией «Северсталь», вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%. Касательно России в целом маржа составит 185%.

Соединенные Штаты в пятницу объявили о введении санкций против российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Также в списке оказался Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «Радиоточка НСН».

