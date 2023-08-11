США разорвали соглашения по поставкам стали из России

Министерство торговли США решило разорвать резолюции о приостановке антидемпингового расследования относительно импорта российских плит из углеродистой стали, сообщает ТАСС.

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Соответствующий документ появился 11 августа в журнале правительства США.

В отношении плит, произведенных компанией «Северсталь», вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%. Касательно России в целом маржа составит 185%.

Соединенные Штаты в пятницу объявили о введении санкций против российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Также в списке оказался Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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