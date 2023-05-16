США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании «Россия»

Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании «Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный ведомством документ.

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Помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод объявил о подписании ордера, который облагает авиакомпанию ограничениями на полгода.

В прошлый раз ведомство продлевало экспортные ограничения 15 ноября прошлого года.


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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:АвиаперелетыСанкцииАвиакомпании

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