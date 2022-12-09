США объявили о санкциях против российской военной авиации

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

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Он не уточнил название третьей из попавших под санкции организаций. При этом Кирби отметил, что США намерены обсудить со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана. Поясняется, что санкции вводятся из-за обвинений в «закупке» Россией иранских беспилотников.

Ранее в Кремле заявили, что не знают, откуда в СМИ появилась информация о якобы договоренности между Тегераном и Москвой по производству на территории России иранских беспилотных летательных аппаратов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:СШАСанкции
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