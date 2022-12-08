СМИ: ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России

Европейский союз намерен расширить санкционный список против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что запреты на въезд и заморозка активов будут введены в отношении 21 физического и юридического лица из-за подавлений протестов, а десять пунктов будут добавлены за якобы поставки беспилотников России. Издание подчеркивает, что страны Евросоюза могут согласовать ограничительные меры на встрече глав МИД в Брюсселе 12 декабря.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настоятельно призывает американскую сторону как можно скорее и необратимым образом отменить все незаконные антииранские санкции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИранЕвросоюзСанкции
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