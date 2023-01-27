США обсуждают с ЕС и G7 уровень потолка цен на нефтепродукты из России

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что США ведут обсуждения с Евросоюзом и странами «Большой семёрки» (G7) по вопросу «подходящего уровня» потолка цен на российские нефтепродукты, сообщает РИА Новости.

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По её словам, она уверена в том, что стороны придут к соглашению, отказавшись раскрыть какие-либо подробности.

«Я не буду вдаваться в подробности. Мы обсуждаем со всеми нашими партнёрами - коалицией G7+ и европейским сообществом - то, каков подходящий уровень ограничения цен», - заключила Йеллен.

Ранее G7, Евросоюз и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен в $60 за баррель на нефть из РФ, которая поставляется танкерами по морю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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