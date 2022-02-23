США готовы к введению санкций против Сбербанка и ВТБ
Власти США готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ в случае такой необходимости. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американской администрации, сообщает ТАСС.
По словам чиновника, ни одно финучреждение России не находится в безопасности. Он подчеркнул, что в случае продолжения «вторжения» РФ на Украину под санкции могут попасть и крупнейшие российские банки Сбербанк и ВТБ.
Во вторник Минфин США опубликовал подтверждение введения санкций против российских Внешэкономбанка, Промсвязьбанка и еще 42 их дочерних организаций.
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