США готовы к введению санкций против Сбербанка и ВТБ

По словам чиновника, ни одно финучреждение России не находится в безопасности. Он подчеркнул, что в случае продолжения «вторжения» РФ на Украину под санкции могут попасть и крупнейшие российские банки Сбербанк и ВТБ.

Во вторник Минфин США опубликовал подтверждение введения санкций против российских Внешэкономбанка, Промсвязьбанка и еще 42 их дочерних организаций.













