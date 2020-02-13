Средства от продажи акций Сбербанка потратят на поручения Путина

«Эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента», - цитирует RT главу ведомства.

Ранее стало известно, что правительство РФ выкупит у ЦБ 50 процентов и одну акцию Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Пакет акций оценивается в 2,8 трлн рублей.

Ожидается, что ЦБ заберет себе 700 млрд рублей, а оставшиеся средства передаст в бюджет.

В свою очередь директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН назвал предстоящую сделку «прелюдией» к приватизации Сбербанка.

