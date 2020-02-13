Средства от продажи акций Сбербанка потратят на поручения Путина
Средства, вырученные за счет продажи принадлежащего Центробанку пакета акций Сбербанка, будут потрачены на социальные инициативы президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента», - цитирует RT главу ведомства.
Ранее стало известно, что правительство РФ выкупит у ЦБ 50 процентов и одну акцию Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Пакет акций оценивается в 2,8 трлн рублей.
Ожидается, что ЦБ заберет себе 700 млрд рублей, а оставшиеся средства передаст в бюджет.
В свою очередь директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН назвал предстоящую сделку «прелюдией» к приватизации Сбербанка.
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