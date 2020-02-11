Продажу акций Сбербанка кабмину назвали «прелюдией» к приватизации

В правительство России направлен законопроект о продаже акций Сбербанка, которые сейчас принадлежат Банку России - это 50% плюс одна акция. Уточняется, что активы будут приобретены самим кабмином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. В целом пакет, находящийся в собственности ЦБ, оценивается в 2,8 трлн рублей пишет РБК.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН отметил, что с «формальной точки зрения весь процесс продажи выглядит весьма пристойно», но предупредил о негативных последствиях.

«Внешне все это выглядит вполне прилично. Потому что государственное имущество должно управляться правительством, а не организацией с совершенно непонятным и, мягко говоря, уникальным статусом, которым обладает Банк России. Банки могут находиться в собственности ЦБ только в том случае, если они проходят санацию или у них что-то плохо. А Сбербанк, к которому особых претензий нет, должен находиться в собственности у правительства. То есть с формальной юридической стороны все правильно», - сказал Делягин.

Делягин также рассказал о циркулирующих слухах, что потраченные на акции Сбербанка деньги могут вернуться в бюджет страны - как прямая прибыль Банка России. Одновременно с этим собеседник НСН не исключил, что у ЦБ «могут оказаться какие-то неожиданные траты» с целью «вложиться в нечто полезное или санировать какой-то крупный банк».

«В таком случае эти деньги могут не попасть обратно в бюджет РФ или вернутся далеко не полностью. То есть, получается бред – расточительство денег российских налогоплательщиков. Так государство перекладывает актив из одного кармана в другой и оно оборачивается потерей денег налогоплательщиков. Понятно, что так не должно быть, но угроза существует довольно существенная – все мы знаем, как много прилипает к шаловливым ручонкам наших либеральных реформаторов», - пояснил Михаил Делягин.

Второй опасностью, которую может таить приобретение правительством акций Сбербанка, Делягин назвал «прелюдию к приватизации».