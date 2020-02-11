Продажу акций Сбербанка кабмину назвали «прелюдией» к приватизации
Директор Института проблем глобализации в эфире НСН рассказал об оборотной стороне решения о продаже акций Сбербанка правительству.
В правительство России направлен законопроект о продаже акций Сбербанка, которые сейчас принадлежат Банку России - это 50% плюс одна акция. Уточняется, что активы будут приобретены самим кабмином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. В целом пакет, находящийся в собственности ЦБ, оценивается в 2,8 трлн рублей пишет РБК.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН отметил, что с «формальной точки зрения весь процесс продажи выглядит весьма пристойно», но предупредил о негативных последствиях.
«Внешне все это выглядит вполне прилично. Потому что государственное имущество должно управляться правительством, а не организацией с совершенно непонятным и, мягко говоря, уникальным статусом, которым обладает Банк России. Банки могут находиться в собственности ЦБ только в том случае, если они проходят санацию или у них что-то плохо. А Сбербанк, к которому особых претензий нет, должен находиться в собственности у правительства. То есть с формальной юридической стороны все правильно», - сказал Делягин.
Делягин также рассказал о циркулирующих слухах, что потраченные на акции Сбербанка деньги могут вернуться в бюджет страны - как прямая прибыль Банка России. Одновременно с этим собеседник НСН не исключил, что у ЦБ «могут оказаться какие-то неожиданные траты» с целью «вложиться в нечто полезное или санировать какой-то крупный банк».
«В таком случае эти деньги могут не попасть обратно в бюджет РФ или вернутся далеко не полностью. То есть, получается бред – расточительство денег российских налогоплательщиков. Так государство перекладывает актив из одного кармана в другой и оно оборачивается потерей денег налогоплательщиков. Понятно, что так не должно быть, но угроза существует довольно существенная – все мы знаем, как много прилипает к шаловливым ручонкам наших либеральных реформаторов», - пояснил Михаил Делягин.
Второй опасностью, которую может таить приобретение правительством акций Сбербанка, Делягин назвал «прелюдию к приватизации».
«Отношение к активам у Банка России и правительства совершенно разные. Для Банка России государственный банк - это инструмент влияния на сферу, которой он управляет. Для правительства - это обуза, актив, за который нужно отвечать, которым нужно как-то управлять, ничего не понимая в специфике деятельности. В целом, это чужеродный элемент, от которого, по-хорошему, надо избавиться. Поэтому передача Сбербанка из Банка России под контроль правительства де-факто создает угрозу его приватизации – то есть, разграбления российского народа. Все мы знаем, что такое приватизация и как она проходит», - высказал мнение в эфире НСН эксперт.
Последствиями приватизации, считает экономист, станет создание частной монополии. По его словам, «нам еще Чубайс на примере энергетики показал, насколько частная монополия хуже государственной».
«Если Сбербанк будет принадлежать иностранному владельцу, то никакого суверенитета у Российской Федерации не будет», - добавил Делягин.
В подтверждение своих слов Михаил Делягин напомнил цитату основателя европейской династии банкиров Майера Ротшильда о финансовой системе, не зависящей от правителей конкретных государств: «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы!»
«Сейчас 70% тех акций, которые свободно вращаются на бирже, принадлежат английским и американским инвестиционным банкам и прочим инвесторам. Если в результате приватизации они расширят свою долю до 25% плюс одна акция от общего капитала - то это будет блокирующий пакет. А если до 50% плюс один, то это будет уже контрольный пакет. И в этой ситуации президентом России может быть кто угодно – это не будет иметь какого-либо значения, потому что повседневную жизнь страны определяет Сбербанк», - заключил Делягин в беседе с НСН.
Отметим, что после объявления Банком России и Минфином о готовности законопроекта, акции Сбербанка за несколько минут выросли в цене более чем на 2%. Обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе акций будет сделано при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной стоимости продажи. При этом в законопроекте не уточняется, как будет структурирована сделка.
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