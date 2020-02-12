Греф и Мишустин обсудили покупку акций «Сбербанка» правительством

По данным агентства, Греф заявил, что инвесторы дали согласие на передачу контрольного пакета акций «Сбербанка» от ЦБ российскому правительству. В частности, он добавил, что решение повлияло на рост акций до 2%.

Также в ходе переговоров стороны подняли вопрос развития банка. Мишустин отметил необходимость внедрения новых сервисов и технологий. В свою очередь Греф поддержал главу кабмина, заявив, что на ближайшие годы банк запланировал ввод как финансовых, так и нефинансовым сервисам.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН отметил, что с «формальной точки зрения весь процесс продажи выглядит весьма пристойно», но предупредил о негативных последствиях.

