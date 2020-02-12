Греф и Мишустин обсудили покупку акций «Сбербанка» правительством
Глава правительства Михаил Мишустин встретился с председателем правления «Сбербанка» и обсудил дальнейшую судьбу финансовой организации. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Греф заявил, что инвесторы дали согласие на передачу контрольного пакета акций «Сбербанка» от ЦБ российскому правительству. В частности, он добавил, что решение повлияло на рост акций до 2%.
Также в ходе переговоров стороны подняли вопрос развития банка. Мишустин отметил необходимость внедрения новых сервисов и технологий. В свою очередь Греф поддержал главу кабмина, заявив, что на ближайшие годы банк запланировал ввод как финансовых, так и нефинансовым сервисам.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН отметил, что с «формальной точки зрения весь процесс продажи выглядит весьма пристойно», но предупредил о негативных последствиях.
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