Средняя зарплата в России в июне составила 52 тысячи рублей

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России в июне 2020 года составил 0,6% в годовом выражении. Таковы данные Росстата.

А апреле статистическая служба зафиксировала снижения реальных зарплат россиян на 2%, это произошло впервые с августа 2016 года.

За первое полугодие нынешнего года зарплаты увеличились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.