Средняя зарплата в России в июне составила 52 тысячи рублей

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России в июне 2020 года составил 0,6% в годовом выражении. Таковы данные Росстата.

А апреле статистическая служба зафиксировала снижения реальных зарплат россиян на 2%, это произошло впервые с августа 2016 года.

За первое полугодие нынешнего года зарплаты увеличились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Средняя месячная зарплата в стране в номинальном выражении в июне 2020 года составила 52 тыс. 123 рубля, сообщает Росстат.

Росстат в среду назвал наиболее подорожавшие продукты, сообщает Ura.ru.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что пока рано делать выводы о состоянии российской экономики.

«Еще никто не знает, чем дело закончится. Смотреть экономическую статистику поквартально неправильно. Падение еще не закончилось, не закончился кризис. Надо подождать конца года. Но если стоит задача – красиво отчитаться, то это можно сделать практически при любой ситуации», - сказал Ракша.



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ФОТО: flickr.com
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