Средняя зарплата таксиста в Москве составила 153 тысячи рубля

Средний заработок водителей такси в Москве составляет более 150 тысяч рублей. Таковы данные исследования платформы «Мигрант Сервис» и компании SunCar, которые приводит издание Lenta.ru.

Данные приведены за период с августа по октябрь 2024 года. Уточняется, что средний заработок таксистов в месяц составил около 153 тысяч рублей.

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Для такого заработка таксистам необходимо работать по 11 часов в сутки.

Ранее сообщалось, что почти половина камер, обозначенных в навигаторах, нет на дорогах Муляжи дорожных камер не улучшают ситуацию с безопасностью, фиксировать нарушения нужно с помощью регистраторов водителей, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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