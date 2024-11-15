Средняя зарплата таксиста в Москве составила 153 тысячи рубля
Средний заработок водителей такси в Москве составляет более 150 тысяч рублей. Таковы данные исследования платформы «Мигрант Сервис» и компании SunCar, которые приводит издание Lenta.ru.
Данные приведены за период с августа по октябрь 2024 года. Уточняется, что средний заработок таксистов в месяц составил около 153 тысяч рублей.
Для такого заработка таксистам необходимо работать по 11 часов в сутки.
Ранее сообщалось, что почти половина камер, обозначенных в навигаторах, нет на дорогах Муляжи дорожных камер не улучшают ситуацию с безопасностью, фиксировать нарушения нужно с помощью регистраторов водителей, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский
- Серийный выпуск авто Lada Iskra начнут весной 2025 года
- В РАН назвали тарологов мошенниками, а гадание по картам - лженаукой
- МИД РФ: В плену в секторе Газа остаются более ста человек
- Представитель Киркорова опровергла сообщения о его неоплаченных штрафах
- Под Владимиром двух депутатов задержали за избиение сотрудника автосервиса
- Средняя зарплата таксиста в Москве составила 153 тысячи рубля
- В Испании не менее 10 человек погибли при пожаре в доме престарелых
- Шесть автобусов сгорели при пожаре в Новосибирской области
- Сезон аренды электросамокатов завершен в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru