Средняя зарплата таксиста в Москве составила 153 тысячи рубля

Для такого заработка таксистам необходимо работать по 11 часов в сутки.

Ранее сообщалось, что почти половина камер, обозначенных в навигаторах, нет на дорогах Муляжи дорожных камер не улучшают ситуацию с безопасностью, фиксировать нарушения нужно с помощью регистраторов водителей, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН.



