В России снизился спрос на долгосрочную аренду квартир

По его словам, больше всего спрос снизился в сегменте двухкомнатных квартир. В апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го интерес к аренде такой недвижимости упал на 11%.

При этом средняя цена аренды квартир за год увеличилась на 20% и составила 30 тысяч рублей. Больше всего повысилась стоимость найма в сегменте однокомнатного жилья и студий

«По нашим наблюдениям, в последнее время больше людей стали на некоторое время откладывать решение о покупке квартиры и делать выбор в пользу аренды жилья», - цитирует эксперта «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что аренда однокомнатных квартир и квартир-студий площадью до 32 квадратных метров за год подорожала на 53,8% и составла 23,3 тысячи рублей в месяц, передает «Радиоточка НСН».

