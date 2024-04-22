В России снизился спрос на долгосрочную аренду квартир
В первой половине апреля в России упал спрос на долгосрочную аренду жилья, сообщил представитель сервиса «Авито Недвижимость» Константин Каменев.
По его словам, больше всего спрос снизился в сегменте двухкомнатных квартир. В апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го интерес к аренде такой недвижимости упал на 11%.
При этом средняя цена аренды квартир за год увеличилась на 20% и составила 30 тысяч рублей. Больше всего повысилась стоимость найма в сегменте однокомнатного жилья и студий
«По нашим наблюдениям, в последнее время больше людей стали на некоторое время откладывать решение о покупке квартиры и делать выбор в пользу аренды жилья», - цитирует эксперта «Газета.Ru».
Ранее стало известно, что аренда однокомнатных квартир и квартир-студий площадью до 32 квадратных метров за год подорожала на 53,8% и составла 23,3 тысячи рублей в месяц, передает «Радиоточка НСН».
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