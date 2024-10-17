Средняя сумма в долгосрочных копилках россиян достигла 213 тысяч рублей

«На середину октября у россиян оказалось в среднем по 213 тысяч рублей долгосрочных сбережений», — пояснил он.

Уточняется, что при оценке подобной суммы учитывались как личные пополнения, так и переводы средств накопительной пенсии. При этом согласно данным НПФ, в 2024 году женщины чаще выбирали долгосрочную сберегательную модель: в 68% случаев против 32% у мужчин. Наиболее часто, в 49% случаев, к долгосрочным сбережениям обращались представители поколения X.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с 3 до 10 лет. По его словам, программа отстает от целевых показателей и ее необходимо «донастроить», а именно увеличить срок софинансирования сбережений, напоминает «Радиоточка НСН».

