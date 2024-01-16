ЦБ намерен привлечь к долгосрочным сбережениям 9 миллионов россиян

«Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. Для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет эти денежные активы сформировать», - пояснил он.

Программа долгосрочных сбережений начала работать в России с 1 января 2024 года. Для участия в ней необходимо заключить договор с НПФ минимум на 15 лет и платить добровольные взносы. Программа также предполагает софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год и налоговый вычет на сумму до 52 тысяч рублей ежегодно. По достижению 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получают право на периодические выплаты в течение не менее 10 лет или пожизненно.

Как сообщил представитель Банка России, программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь на старости. Операторами новой системы стали уже девять негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По оценке регулятора, объем вложений по данной программе к 2030 году может превысить триллион рублей.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью «Радиоточке НСН» посоветовал тем, кто хочет приумножить свои накопления, выбирать банковские вклады с доходностью до 16%.

