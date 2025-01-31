Средний срок ипотеки в России за год вырос на 7 лет
Средний срок ипотеки в России за год вырос на 7 лет, достигнув 30 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Банки.ру», передает РИА Новости.
Аналитики также подсчитали, что за год число заявок снизилось на 49% по отношению к показателю 2023 года. А средний первоначальный взнос за год вырос на три процентных пункта, до 28%.
Отмечается, что чаще всего россияне брали кредиты на сумму от одного до трех миллионов рублей (43%), еще 14% кредитов пришлось на сумму от шести миллионов рублей.
Объем выданных ипотечных кредитов в 2024 году обрушился почти на 40% (до 4,9 трлн рублей). Об этом в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора России в декабре» сообщил Банк России.
Напомним, в 2023 году, в условиях перегрева ипотечного рынка, было выдано ипотечных кредитов на 7,8 трлн рублей. При этом в Центробанке назвали такое падение некритичным — регуляторе отметили, что объем выдачи в 2024 году сопоставим с адекватными показателями в 2020 и 2022 годах (4,4 трлн рублей и 4,8 трлн рублей соответственно), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru