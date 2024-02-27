Средний размер лимита по кредитке в России снизился за год на 11,5 тысячи рублей

Снижение показателя наблюдается в большинстве регионов. Лидирует в этом списке Кемеровская, Волгоградская и Тюменская области. Наименьшие темпы снижения среднего размера лимитов наблюдались в Ленинградской области, Петербурге и Москве.

Достаточно резкое снижение кредитных лимитов по картам было зафиксировано и месяц к месяцу - в декабре их размер был в среднем на 4,5 процента выше и составлял 88,9 тысячи рублей.

