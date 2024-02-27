Средний размер лимита по кредитке в России снизился за год на 11,5 тысячи рублей

Средний размер лимитов по выданным россиянам кредитным картам составил в январе 84,9 тысячи рублей, что на 11,9% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НЮКС).

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Снижение показателя наблюдается в большинстве регионов. Лидирует в этом списке Кемеровская, Волгоградская и Тюменская области. Наименьшие темпы снижения среднего размера лимитов наблюдались в Ленинградской области, Петербурге и Москве.

Достаточно резкое снижение кредитных лимитов по картам было зафиксировано и месяц к месяцу - в декабре их размер был в среднем на 4,5 процента выше и составлял 88,9 тысячи рублей.

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ФОТО: pixabay.com
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