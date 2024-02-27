Средний размер лимита по кредитке в России снизился за год на 11,5 тысячи рублей
Средний размер лимитов по выданным россиянам кредитным картам составил в январе 84,9 тысячи рублей, что на 11,9% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НЮКС).
Снижение показателя наблюдается в большинстве регионов. Лидирует в этом списке Кемеровская, Волгоградская и Тюменская области. Наименьшие темпы снижения среднего размера лимитов наблюдались в Ленинградской области, Петербурге и Москве.
Достаточно резкое снижение кредитных лимитов по картам было зафиксировано и месяц к месяцу - в декабре их размер был в среднем на 4,5 процента выше и составлял 88,9 тысячи рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист Фролов: Запрет на экспорт бензина не окажет влияния на цены на АЗС
- ТНТ снимет пародию на «Бриллиантовую руку»
- Четырех российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг
- Антон Богданов рассказал о «снобизме и больших деньгах» Павла Деревянко
- Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ресурс с сообществами Steam
- Песков предупредил о неизбежном конфликте при отправке военных НАТО на Украину
- Россияне назвали разговорчивость самым раздражающим качеством коллег
- Экс-глава МИД Литвы пригрозил нейтрализовать Калининград
- Депутат допустил, что к сбою в работе Telegram могла привести хакерская атака
- Минобороны России подтвердило уничтожение танка Abrams
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru