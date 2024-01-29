Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума в декабре

Ранее сообщалось, что законодатели намерены упростить для россиян механизм самозапрета на кредиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочие версии инициативы, которая предполагает поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».

Нововведение призвано снизить риск оформления ссуд мошенниками в результате кражи личных данных. Потребитель сможет бесплатно и в любой момент времени ввести или снять для себя запрет на выдачу кредитов. Ограничения будут вступать в силу на следующий день после подачи заявления, а на снятие запрета потребуется 48 часов, передает «Радиоточка НСН».

