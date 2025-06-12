Песков назвал поздравление Рубио с Днем России позитивным сигналом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России «очень позитивной новостью». Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, подобный жест со стороны главы американского внешнеполитического ведомства свидетельствует о существенных отличиях нынешней администрации в Вашингтоне от предыдущего кабинета Джо Байдена.

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Несмотря на сохраняющиеся разногласия между двумя странами, представитель Кремля отметил, что новая администрация выступает за диалог, что совпадает с позицией Москвы.

В опубликованном обращении Рубио выразил стремление США к конструктивному взаимодействию с Россией с целью достижения мира на фоне конфликта в Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на установление более взаимовыгодных отношений с Москвой в будущем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:День РоссииСШАДмитрий Песков

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