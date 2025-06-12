Песков: Нынешняя администрация США выступает за диалог с РФ

Нынешняя администрация США полностью отличается от предыдущей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он указал, что, в отличие от администрации экс-президента Джо Байдена, команда действующего американского лидера Дональда Трампа «всё-таки выступает за диалог с Россией».

«Несмотря на сохранение большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что очередной раунд консультаций между Россией и США пройдет по линии дипведомств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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