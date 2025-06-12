Путин: С начала спецоперации силы ПВО сбили свыше 80 тысяч воздушных целей

Российские силы противовоздушной обороны с начала специальной военной операции уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, включая порядка 7,5 тысячи ракет западного производства. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по подготовке новой государственной программы вооружений.

Он подчеркнул, что эффективная работа ПВО остается одним из ключевых факторов обеспечения боеспособности армии в ходе конфликта.

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Кроме того, Путин отметил вклад операторов беспилотных летательных аппаратов, на чьем счету, по его словам, находится до 50% уничтоженной и выведенной из строя техники противника.

Глава государства призвал продолжать развитие беспилотных систем и наращивать производственные мощности в этом направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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