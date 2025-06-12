СМИ: В авиакатастрофе в Индии погибли более 290 человек

Речь идет о как о тех, кто находился на борту лайнера, так и о жертвах на земле, так как лайнер упал на общежитие для медиков.

Также в сообщеннии говорится о единственном выжившем. Это 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар, который сидел в самолёте на месте 11А.

Лайнер Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня. По данным авиаперевозчика, на борту находились 242 человека. Это два пилота и 10 членов экипажа, а также пассажиры: 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один гражданин Канады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

