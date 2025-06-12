Беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

Шесть населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, в результате чего были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Шебекино удар пришелся на территорию производственного предприятия — пострадала кровля цеха и одна единица техники. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа взрыв FPV-дрона повредил забор частного домовладения. В селе Белянка детонация беспилотника вызвала повреждения остекления, крыш и ограждений трех домов, а также одного легкового автомобиля. Позднее второй дрон повредил еще два частных дома.

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА

В селе Дмитриевка пострадал автомобиль, по которому пришелся удар. В Белгородском районе в селе Ясные Зори повреждения получил еще один легковой автомобиль.

Помимо этого, в селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия. Один из них также повредил забор рядом расположенного частного дома, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры