Беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Шесть населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, в результате чего были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В городе Шебекино удар пришелся на территорию производственного предприятия — пострадала кровля цеха и одна единица техники. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа взрыв FPV-дрона повредил забор частного домовладения. В селе Белянка детонация беспилотника вызвала повреждения остекления, крыш и ограждений трех домов, а также одного легкового автомобиля. Позднее второй дрон повредил еще два частных дома.
В селе Дмитриевка пострадал автомобиль, по которому пришелся удар. В Белгородском районе в селе Ясные Зори повреждения получил еще один легковой автомобиль.
Помимо этого, в селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия. Один из них также повредил забор рядом расположенного частного дома, передает «Радиоточка НСН».
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