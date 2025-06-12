В Тверской области мужчина обстрелял подростков

Уточняется, что инцидент произошёл в селе Верхняя Троица. Причиной стали звуки мототехники, на которой катались подростки. Они раздражали мужчину, который решил «проучить» их с помощью оружия.

«В результате 17-летняя девочка оказалась в больнице с ранением лёгкого», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее несовершеннолетний обстрелял из пневматического пистолета автобус в Великом Новгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».