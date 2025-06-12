В Тверской области мужчина обстрелял подростков
Житель Тверской области был задержан за то, что обстрелял подростков из пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Уточняется, что инцидент произошёл в селе Верхняя Троица. Причиной стали звуки мототехники, на которой катались подростки. Они раздражали мужчину, который решил «проучить» их с помощью оружия.
«В результате 17-летняя девочка оказалась в больнице с ранением лёгкого», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее несовершеннолетний обстрелял из пневматического пистолета автобус в Великом Новгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тверской области мужчина обстрелял подростков
- Дима Билан стал послом конкурса «Интервидение»
- Умер сыгравший в фильме «Лицо со шрамом» актер Харрис Юлин
- Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих автомобилем
- В Москве запустили обратный отсчет до конкурса «Интервидение»
- В Индии нашли двух выживших после крушения самолета
- Песков заявил, что в РФ не планируют ограничивать работу Telegram
- Опрос: Заморозить свои накопления готовы только 9% россиян
- Компания Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в РФ
- В Boeing сделали заявление после авиакатастрофы в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru