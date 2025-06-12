СМИ: НАТО создает спутниковую систему для наблюдения за Украиной и границами РФ
НАТО приступило к созданию новой спутниковой системы наблюдения, которая будет использоваться для отслеживания военных учений, перемещений войск и боевых действий, в том числе на территории Украины и вблизи российских границ с восточными странами-членами альянса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на верховного главнокомандующего Объединенными вооружёнными силами НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье.
По данным агентства, новая программа получила название SINBAD — интеллектуальная система распознавания и предупреждения на больших территориях. Она предусматривает регулярное спутниковое сканирование земной поверхности с применением технологий искусственного интеллекта. Для реализации проекта НАТО заключило контракт с американской компанией Planet Labs, специализирующейся на космическом мониторинге.
Альянс рассчитывает использовать SINBAD не только в районе Украины и на восточном фланге, но и для наблюдения за обстановкой в Арктике. По словам неназванного представителя НАТО, речь идет о пилотной системе, которая должна подготовить инфраструктуру к запуску более масштабной программы космического наблюдения, запланированного на январь 2026 года.
Bloomberg подчеркивает, что в области спутникового слежения НАТО во многом полагается на американские ресурсы. На фоне политики президента США Дональда Трампа другие государства-члены стремятся снизить зависимость от Вашингтона, участвуя в новых технологических инициативах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: НАТО создает спутниковую систему для наблюдения за Украиной и границами РФ
- Песков назвал поздравление Рубио с Днем России позитивным сигналом
- Кадыров заявил о победе Чечни над международным терроризмом
- СМИ: Число жертв крушения Boeing в Индии превысило 310 человек
- Беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
- СМИ: В авиакатастрофе в Индии погибли более 290 человек
- В Госдуме раскритиковали заявления Вучича в Одессе
- Песков: Нынешняя администрация США выступает за диалог с РФ
- В Тверской области мужчина обстрелял подростков
- Дима Билан стал послом конкурса «Интервидение»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru