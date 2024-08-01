Средний лимит россиян по кредиткам увеличился до рекордных 109,2 тысячи рублей
Средний лимит по кредитным картам, выданным банками россиянам, увеличился до рекордных 109,2 тысячи рублей в июне 2024 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».
Данный показатель вырос на 14,4% в годовом отношении и на 5,1% в месячном выражении. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 2024 года и составил 104,4 тысячи рублей.
По мнению гендиректора БКИ «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, средний лимит по кредитным картам достигнет 113-117 тысяч рублей к концу 2024 года. По его мнению, такая тенденция объясняется изменением потребительского спроса — чем больше запрашиваемые россиянами суммы, тем выше лимит.
Всего в первом полугодии текущего года в России было выдано 13,1 млн кредиток. Это на 4,3% больше, чем с января по июнь 2023 года. Объем выдач подрос на 16% и составил 1,3 трлн рублей. В июне 2024 года совокупный портфель кредитный карт достиг 3,8 трлн рублей, что на 39,4% больше, чем в июне прошлого года.
Ранее правительство России поддержало законопроект, который запрещает банкам самостоятельно повышать размер кредита, а также лимит по кредитным картам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru