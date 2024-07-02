Правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита

Инициатива предполагает установку запрета на условия договора, позволяющие банкам увеличить размер кредита без заключения нового договора с клиентом.

Автором предложения выступил сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, увеличение размера кредита загоняет россиян в долговую яму. Также в подобных случаях банки «фактически навязывают услуги». Парламентариям порекомендовали доработать документ с учетом замечаний со стороны кабмина.

Ранее Центробанк сообщал, что на 1 января 2024 года различные кредиты в России имели 50 миллионов человек. При этом кредиты в банках есть у 42 миллионов граждан, четыре миллионы должны деньги микрофинансовым организациям (МФО), а ещё 3,9 миллиона оформили займы и там, и там одновременно, напоминает «Радиоточка НСН».

