Правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита
Правительство России поддержало законопроект, который запрещает банкам самостоятельно повышать размер кредита, а также лимит по кредитным картам, пишет ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.
Инициатива предполагает установку запрета на условия договора, позволяющие банкам увеличить размер кредита без заключения нового договора с клиентом.
Автором предложения выступил сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, увеличение размера кредита загоняет россиян в долговую яму. Также в подобных случаях банки «фактически навязывают услуги». Парламентариям порекомендовали доработать документ с учетом замечаний со стороны кабмина.
Ранее Центробанк сообщал, что на 1 января 2024 года различные кредиты в России имели 50 миллионов человек. При этом кредиты в банках есть у 42 миллионов граждан, четыре миллионы должны деньги микрофинансовым организациям (МФО), а ещё 3,9 миллиона оформили займы и там, и там одновременно, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru