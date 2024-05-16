Средний чек заказа роллов и суши вырос на 9% с начала года

В январе-марте россияне на 9% чаще покупали роллы и суши. Самыми популярными были «Филадельфия» и «Калифорния», а также ассорти-сеты.

Согласно опросу, большинство россиян выбирают классические сочетания в заказах с суши и роллами. Так, 44% едят их вместе с пиццей, 37% – с картошкой фри, 25% – с пастой и гарнирами.

Ранее основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что с постоянным ростом цен на продукты повышение стоимости отдельных позиций в меню неизбежно, при этом рестораторы не заинтересованы в падении качества блюд и потере лояльной аудитории.

