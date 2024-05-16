Средний чек заказа роллов и суши вырос на 9% с начала года
Средний чек заказа суши и роллов вырос на 9% с начала 2024 года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование сети доставки «Много лосося» и аналитического ресурса «Чек Индекс».
В январе-марте россияне на 9% чаще покупали роллы и суши. Самыми популярными были «Филадельфия» и «Калифорния», а также ассорти-сеты.
Согласно опросу, большинство россиян выбирают классические сочетания в заказах с суши и роллами. Так, 44% едят их вместе с пиццей, 37% – с картошкой фри, 25% – с пастой и гарнирами.
Ранее основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что с постоянным ростом цен на продукты повышение стоимости отдельных позиций в меню неизбежно, при этом рестораторы не заинтересованы в падении качества блюд и потере лояльной аудитории.
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