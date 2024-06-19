Средний чек на развлечения в России вырос весной на 900 рублей

Средний чек россиян в категории «развлечения» с марта по май 2024 года по сравнению с зимним периодом вырос на 965 рублей и составил 2 576 рублей. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на исследования банка «Русский стандарт».

Больше всего трат пришлось на спортивные занятия — оплаты в этой категории составили 38%. Около 3 338 рублей в среднем россияне тратили в мае на занятия фитнесом, танцами, походы в бильярд и боулинг. Эта цифра снизилась на 208 рублей. На второй позиции расположились кинотеатры – 26%. Средний набор для просмотра фильма вместе с билетом и перекусом составил весной 763 рубля.