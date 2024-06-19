Средний чек на развлечения в России вырос весной на 900 рублей
Средний чек россиян в категории «развлечения» с марта по май 2024 года по сравнению с зимним периодом вырос на 965 рублей и составил 2 576 рублей. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на исследования банка «Русский стандарт».
Больше всего трат пришлось на спортивные занятия — оплаты в этой категории составили 38%. Около 3 338 рублей в среднем россияне тратили в мае на занятия фитнесом, танцами, походы в бильярд и боулинг. Эта цифра снизилась на 208 рублей. На второй позиции расположились кинотеатры – 26%. Средний набор для просмотра фильма вместе с билетом и перекусом составил весной 763 рубля.
На третьем месте расходы на театры и концерты – они составляют 15%. Средний чек в этой области вырос на 225 рублей до 4 200 рублей. На четвертой позиции рейтинга расположились цирки, аквапарки и аттракционы – доля в этой области составила 13%, со средним чеком в 1106 рублей. Здесь билет стал дешевле на 248 рублей.
Ранее вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил НСН, что средний чек летних туров без перелета в Подмосковье вырос на 17%, в Санкт-Петербург - на 18%, а Сочи - на 15%.
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