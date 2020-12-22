Средний чек на красную икру вырос на 24%

Средний чек на натуральной и синтетической красной икры в декабре в России вырос на четверть. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что средний чек покупки этого продукта 1 по 20 декабря 2020 года с составил 221 рубль, что 24% больше, чем в прошлом году (за этот же период), передает ТАСС. Вместе с тем, число покупок икры в текущем году уменьшилось на 1%.

Специалисты связывают это с тем, что россияне в связи с пандемией стали реже ходить в магазины, но за одно посещение торговой точки приобретают больше товаров, чем раньше.

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Средний чек покупки шампанского и игристых вин в декабре составил 573 рубля, на 43% больше, чем годов ранее. При этом число покупок уменьшилось почти наполовину (49%).

Мандаринов россияне покупали больше (на 2%), а средний чек покупки составил 99 рублей, что на 21% больше, чем в 2019 году.

Накануне сообщалось, что оптовые цены на подсолнечное масло и подсолнечник в России упали из-за опасений введения экспортной пошлины, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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