Средний чек на красную икру вырос на 24%

Средний чек на натуральной и синтетической красной икры в декабре в России вырос на четверть. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что средний чек покупки этого продукта 1 по 20 декабря 2020 года с составил 221 рубль, что 24% больше, чем в прошлом году (за этот же период), передает ТАСС. Вместе с тем, число покупок икры в текущем году уменьшилось на 1%.

Специалисты связывают это с тем, что россияне в связи с пандемией стали реже ходить в магазины, но за одно посещение торговой точки приобретают больше товаров, чем раньше.