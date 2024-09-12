Среднесуточные мировые поставки нефти выросли на 80 тысяч баррелей

Вместе с тем, по мнению экспертов, трудности с поставками из Ближнего Востока (в частности, из Ливии) будут по-прежнему наблюдаться в сентябре: если в июле 2024 года ливийские показатели составляли 1,2 млн баррелей в сутки, то в августе они упали ниже отметки в 500 тысяч баррелей ежедневно. Подобная тенденция сильнее скажется на мировом нефтерынке в сентябре 2024 года, нежели месяцем ранее, полагают аналитики.

Что же касается предполагаемых итогов 2024 года, то здесь прогнозы аналитиков Международного энергетического агентства оптимистичны — ожидается, что глобальные поставки нефти увеличатся на 660 тысяч баррелей ежедневно и достигнут рекордных 102,9 млн баррелей. Более того, по мнению экспертов, в 2025 году темпы прироста утроятся, благодаря чему удастся достичь отметки в 105 млн баррелей.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, уменьшение стоимости топлива выгодно и правящей Демократической партии США.

