Среднесуточные мировые поставки нефти выросли на 80 тысяч баррелей
Среднесуточные поставки нефти в мире увеличились по итогам августа текущего года на 80 тысяч баррелей и составили 103,5 млн баррелей. Об этом сообщили аналитики Международного энергетического агентства.
Отмечается, что увеличившимися поставками из Бразилии, Гайаны и некоторых других государств удалось нивелировать убытки из-за политического конфликта в Ливии и техобслуживания объектов в Казахстане и Норвегии.
Вместе с тем, по мнению экспертов, трудности с поставками из Ближнего Востока (в частности, из Ливии) будут по-прежнему наблюдаться в сентябре: если в июле 2024 года ливийские показатели составляли 1,2 млн баррелей в сутки, то в августе они упали ниже отметки в 500 тысяч баррелей ежедневно. Подобная тенденция сильнее скажется на мировом нефтерынке в сентябре 2024 года, нежели месяцем ранее, полагают аналитики.
Что же касается предполагаемых итогов 2024 года, то здесь прогнозы аналитиков Международного энергетического агентства оптимистичны — ожидается, что глобальные поставки нефти увеличатся на 660 тысяч баррелей ежедневно и достигнут рекордных 102,9 млн баррелей. Более того, по мнению экспертов, в 2025 году темпы прироста утроятся, благодаря чему удастся достичь отметки в 105 млн баррелей.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, уменьшение стоимости топлива выгодно и правящей Демократической партии США.
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