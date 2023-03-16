Спрос на кофе в России снизился на 18% с начала года

Спрос на кофе в России за два месяца с начала года снизился на 18%. Такую статистику распространила компания «Платформа ОФД», которая каждый день обрабатывает 50–55 миллионов кассовых чеков с не менее, чем 1,1 миллиона онлайн-касс по всей стране. Данные приведены за январь и февраль к тому же периоду 2022 года.

В целом, средний чек покупки в стандартном магазине равнялся 449 рублям - на 35% больше по сравнению с прошлым годом, в том числе в онлайн — 594 рублям (+46%). При этом число приобретений в стационарной рознице упало на 18% с одновременным ростом на 22% в онлайн формате.