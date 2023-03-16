Спрос на кофе в России снизился на 18% с начала года
Спрос на кофе в России за два месяца с начала года снизился на 18%. Такую статистику распространила компания «Платформа ОФД», которая каждый день обрабатывает 50–55 миллионов кассовых чеков с не менее, чем 1,1 миллиона онлайн-касс по всей стране. Данные приведены за январь и февраль к тому же периоду 2022 года.
В целом, средний чек покупки в стандартном магазине равнялся 449 рублям - на 35% больше по сравнению с прошлым годом, в том числе в онлайн — 594 рублям (+46%). При этом число приобретений в стационарной рознице упало на 18% с одновременным ростом на 22% в онлайн формате.
Несмотря на снижение спроса на кофе, его растворимый и молотый варианты всё равно попали в лидеры продаж. Общее сокращение продаж кофе минувшей зимой эксперты объясняют высокой базой февраля 2022 года, когда произошёл ажиотажный спрос на многие товары бакалеи в связи с санкционными пертурбациями.
При этом, как отмечает НСН, в течение года жители России пьют кофе в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии. Среднее потребление этого продукта в РФ составляет 1,2 килограмма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- СМИ: США ожидают начала наступления Украины к маю
- Вертолёт в США разбился при попытке угона
- В Иркутской области произошло землетрясение
- СМИ: В Белгородской области украинский снайпер ранил российского пограничника
- Аксенов назвал Зеленского аватаром Байдена
- Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России
- Суд обязал брата Назарбаева вернуть государству акции Алматинского ТЯЖМАШа
- Аксенов заявил, что у Украины нет шансов взять Крым
- Спрос на кофе в России снизился на 18% с начала года
- Российский посол назвал вбросом информацию о поддержке Индией потолка цен на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru