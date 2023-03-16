Спрос на кофе в России снизился на 18% с начала года

Спрос на кофе в России за два месяца с начала года снизился на 18%. Такую статистику распространила компания «Платформа ОФД», которая каждый день обрабатывает 50–55 миллионов кассовых чеков с не менее, чем 1,1 миллиона онлайн-касс по всей стране. Данные приведены за январь и февраль к тому же периоду 2022 года.

В целом, средний чек покупки в стандартном магазине равнялся 449 рублям - на 35% больше по сравнению с прошлым годом, в том числе в онлайн — 594 рублям (+46%). При этом число приобретений в стационарной рознице упало на 18% с одновременным ростом на 22% в онлайн формате.

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Несмотря на снижение спроса на кофе, его растворимый и молотый варианты всё равно попали в лидеры продаж. Общее сокращение продаж кофе минувшей зимой эксперты объясняют высокой базой февраля 2022 года, когда произошёл ажиотажный спрос на многие товары бакалеи в связи с санкционными пертурбациями.

При этом, как отмечает НСН, в течение года жители России пьют кофе в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии. Среднее потребление этого продукта в РФ составляет 1,2 килограмма.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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