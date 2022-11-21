«По щелчку пальца»: Производители иван-чая назвали сроки замены Lipton в России

Производители иван-чая планируют произвести его ротацию с чаем Lipton на полках российских магазинах в течение 3-5 лет, сказал в интервью НСН председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

Он сообщил, что компании Ekaterrа, занимающейся производством и дистрибуцией чая Lipton в РФ, сделано предложение о покупке ее российского бизнеса.