«По щелчку пальца»: Производители иван-чая назвали сроки замены Lipton в России

Александр Хлынов сказал в эфире НСН, что компания Ekaterrа готова продать оборудование, однако уникальных специалистов нельзя купить «как рабовладельцы».

Производители иван-чая планируют произвести его ротацию с чаем Lipton на полках российских магазинах в течение 3-5 лет, сказал в интервью НСН председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

Он сообщил, что компании Ekaterrа, занимающейся производством и дистрибуцией чая Lipton в РФ, сделано предложение о покупке ее российского бизнеса.

Производители иван-чая захотели купить активы Lipton в России
«Нам нужно решить два вопроса – увеличение производства и потребления иван-чая. Вот, мы произвели 10 или 100 тысяч тонн, дальше что делать? Дальше стоит вопрос по развитию канала дистрибуции, и тут Ekaterrа заявляет, что они собираются закрывать свой бизнес в России. Поэтому, мы вышли к ним с предложением, чтобы они его не закрывали, а выделили российские подразделения в отдельную структуру и продали ее как бизнес: это и оборудование, и команда уникальных специалистов в чайной отрасли, и контракты с федеральными торговыми сетями. Это сделано для того, чтобы сохранить команду уникальных специалистов и оставить в стране канал дистрибуции, в который потом будет интегрироваться иван-чай. Постепенно, за 3-5 лет будет происходить ротация на полках – позиция "Липтона" будет уходить, а полочное пространство различных купажей с иван-чаем будет увеличиваться», - сообщил Хлынов.

По его словам, сумма сделки пока не озвучена, поскольку есть вопросы по команде специалистов и использованию бренда.

«Есть инициативная группа инвесторов, которая готова профинансировать этот проект. Им нравится иван-чай, они его любят и видят в этом перспективу. При этом цифры пока не озвучены, структура сделки также не определена. Ekaterrа готова продать оборудование, но мы не живем в рабовладельческое время, когда продают и команду. Они говорят: "Пожалуйста, ее можно перенанять". А дальше идет вопрос c использованием бренда, на этом мы сейчас и остановились. Головная компания рассматривает возможность передачи бренда на территории России на ограниченное время. По нашим данным, им на это надо 3-5 лет», - отметил глава Союза производителей иван-чая.

Хлынов указал, что Lipton занимает небольшую долю на российском рынке, однако этого хватит «на первое время».

«Доля Lipton на рынке порядка 7%, это немного. Общий внутренний объем российского рынка горячих напитков 310 тыс. тонн, из них 140 тыс. чая и 170 тыс. кофе. Сейчас никто по щелчку пальца не сделает 50 или 100 тыс. тонн иван-чая, поэтому на первое время структуры "Липтона" хватит, а потом нужно будет дальше развиваться. Но это уже средне- и долгосрочная перспектива», - заключил собеседник НСН.
«Одна химия». Путин раскритиковал напитки Coca-Cola

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поддержал развитие отрасли производства иван-чая, как «традиционного национального русского напитка, который мог бы стать альтернативой обычному черному чаю и кофе».

В начале августа международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, объявила о прекращении своей деятельности на территории России.

Путин заявил в июле в ходе форума «Сильные идеи для нового времени», что иван-чай наверняка полезнее «какой-нибудь Coca-Cola, где одна химия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортозамещениеПродуктыЧай
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